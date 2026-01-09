1月8日（現地時間7日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスは、敵地チェイス・センターでゴールデンステイト・ウォリアーズに113－120で敗れた。バックスはヤニス・アデトクンボが34得点10リバウンド5アシストを残すも、48分間のうち約42分でリードを許した。 NBAでは2月6日のトレード・デッドラインまで1カ月を切った。そのため、毎年恒例ではあるものの、この時期