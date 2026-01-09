フランス王者のパリ・サンジェルマン（PSG）は現地８日、クウェートのジャービル・アル＝アフマド国際スタジアムで行なわれたトロフェ・デ・シャンピオン（フランス・スーパーカップ）でマルセイユに勝利。90分間で２−２と勝ち切れなかったものの、PK戦の末にライバルを下した。ル・クラスィク（伝統の一戦）の勝者となったPSGにとっては、昨年12月のFIFAインターコンチネンタルカップ優勝に続くタイトル奪取となる。その試合