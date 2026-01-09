●ＴＯブックス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：2月13日 事業内容：ライトノベル及びコミックを中心とした企画・ 編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコン テンツプロデュース事業 仮条件決定日：1月27日 想定発行価格：3810円 上場時発行済み株式数：348万6700株 公募：48万6700株 売り出し：42万1800株 オーバーアロッ