サンフレッチェ広島のガウル新監督が9日、就任会見を開き意気込みを語りました。また、新指揮官を迎えチームも始動です。就任会見に臨んだサンフレッチェ広島のバルトシュ・ガウル新監督です。■バルトシュ・ガウル監督「私にとって最も重要なことは、コミュニケーションです。できるだけすべての選手、スタッフ、クラブのメンバーとコミュニケーションを取ることが非常に重要です。これはサッカー