1月10日（土）スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』。第1話のあらすじと場面写真を一挙公開！本作は上白石萌歌・生田斗真W主演。仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動” から解き明かし、幸せになるヒントを描く--笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、