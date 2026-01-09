新日本プロレスの“逸材”として長年団体を支えてきた棚橋弘至の引退に、海を越えて“逸女”からもねぎらいのメッセージが寄せられた。【画像】懐かしい写真も…“逸材と逸女”貴重な2ショット日本時間1月4日に行われた「レッスルキングダム」で現役引退した棚橋に対し、WWEで活躍する日本人女子レスラーのイヨ・スカイが、自身のXを更新。感謝と労いの言葉をつづり、過去の写真を添えて思いを表現した。イヨは投稿の中で、