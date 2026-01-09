劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』で監督を務めた福田己津央監督が9日、自身のXを更新し、手術したことを写真付きで報告した。【写真】痛々しい…鼻にチューブ病室のベッドで横になる福田己津央監督Xでは「年末にちょっと体の不具合が見つかって、今日手術しました。とりあえずタバコはやめたと宣言しておこう」と報告。ともに投稿した写真では、病室のベッドで横になる福田監督の姿を見ることができる。福田監督