西武は9日、台湾プロ野球・統一からの入団が決まった林安可（リン・アンコー）外野手（28）の入団会見を台湾・台北で行った。来日後、日本での会見も予定されている。この日の会見には西武から奥村剛球団社長、潮崎哲也シニアアドバイザー（SA）らが出席。さらに台湾プロ野球（CPBL）の蔡其昌（ツァイ・チーチャン）コミッショナー、楊清瓏（ヤン・チンロン）事務局長、統一のトゥー忠正（チュウセイ）会長、蘇泰安（スー・