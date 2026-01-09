逗子市が県から買い取り方針を示している渚マリーナ＝９日、逗子市新宿２０２７年３月に閉鎖するプレジャーボートの保管施設「渚マリーナ」（逗子市新宿）について、逗子市の桐ケ谷覚市長は９日までに同マリーナを県から取得し、マリーナ施設を継続した上で新たな観光拠点として活用する方針を明らかにした。市と県は今年３月にも売買に向けた仮契約を締結し、２８年４月の新マリーナの供用開始を目指す。渚マリーナは０６年、