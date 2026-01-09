猫の「下心」は愛情と信頼のサイン 猫が見せる「下心のある行動」は、ずる賢さというより飼い主を信頼している証です。 猫は本来、とても慎重に行動するため、無関心な相手に工夫してお願いをすることはしません。 つまり「これをすれば叶えてもらえる」と学習した行動は、日々の関係性の積み重ねから生まれたものです。 ここからは、甘え上手な家族といえる猫が密かに企んでいる可愛い行動を具体的に見ていきます。