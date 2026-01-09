乃木坂46の愛宕心響（あたご・ここね＝20）が、7日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】開放感抜群！愛宕心響のフレッシュショット 愛宕は2025年2月に乃木坂46の6期生として加入。同号では青空とスカイツリーをバックに笑顔を見せるカットなど、7ページにわたってグラビアを展開した。誌面インタビューではグループに加入するまでの葛藤から、加入後の苦労について語っ