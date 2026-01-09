2025年12月、Firefoxの構築チームを率いてきたアンソニー・エンゾー＝デメオ氏がMozillaの新CEOに就任し、AIを中核とした世界で最も信頼されるソフトウェア企業となるという方針を示しました。この方針に、Firefoxのフォーク「Waterfox」を生み出したアレックス・コントス氏が「根本的に信頼できない技術を追い求めている」と反発しました。No AI* Here - A Response to Mozilla's Next Chapter - Waterfox Bloghttps://www.waterf