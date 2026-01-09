女優の伊藤万理華と深川麻衣が9日、都内で開催された映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに、高杉真宙、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ侑大監督と共に出席。伊藤が、自身と同じく乃木坂46の元メンバーである深川との親交を深めていることを明かした。【写真】結婚後初の公の場となった高杉真宙も笑顔で登場寺地はるなの同名小説を映画化する本作は、弟の死により現実を見なくなった母親を筆頭に、家族誰もが“