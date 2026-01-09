俳優の高杉真宙が9日、都内で開催された映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに、伊藤万理華、深川麻衣、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ侑大監督と共に出席。2025年12月に女優・波瑠との結婚を発表した高杉にとって、結婚後初の公の場となった。【写真】幸せそうな笑顔を見せる高杉真宙寺地はるなの同名小説を映画化する本作は、弟の死により現実を見なくなった母親を筆頭に、家族誰もが“不都合な真実”から目