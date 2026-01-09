俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす10日放送回には、「狭小なのにゆとりの空間を実現した“キモカワ”な家」が登場する。【住人十色】発泡ウレタンで補強した“キモカワ”なダイニングテーブル舞台は、東京都練馬区。住人（アルジ）は3年前に結婚した夫妻。夫は昨年、建築家として独立し、今年、夫婦で住む家を建てた。その外観は妻