山梨県上野原市で8日に発生した山林火災。焼失面積はおよそ16ヘクタールにまで拡大していますが、鎮圧のめどは立っていません。なぜ、火が燃え広がったのか。入手した発生直後の写真から、その原因がみえてきました。高柳光希キャスター「火災発生から24時間が経過しましたが、依然として白い煙が高く立ち上っています」きのう、山梨県上野原市で発生した山林火災。現場は中央道上り線・談合坂サービスエリアから2キロほど西にある