高岡市の新年度予算編成に向けた市長査定が始まりました。初めて予算編成に臨む出町市長は、税金の使い方のチェンジを意識して取り組むとしました。出町市長「これだけ物価が高い中、社会保障費が高い中でも、税金を支払っていただいている、そうした現状を踏まえてですね、もう本当に、1円でもですね、より市民の皆さまに一番の予算編成していきたいと思います」市長査定は来月4日ごろまで行われ、新年度予算案の規模は、今年度当