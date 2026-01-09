滑川市は、予約に応じてAIがルートを決める乗り合い交通の実証実験を今月から始めます。住民の高齢化や、公共交通の運転手不足などの課題に対応する、この取り組みを吉田記者がお伝えします。滑川市が今月から運行を始めるのが、予約型の乗り合い交通その名は「よぶマイカー」です。きょうは、導入した2台の車両が披露されました。吉田記者「車両にはステップや手すりがついていて、安全に乗り降りがしやすい仕様にな