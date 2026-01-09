「日本海ガス絆ホールディングスpresentsいっちゃん！リレーマラソン」。今年は6月7日開催と決まりました。今年のいっちゃん！リレーマラソンは「みんなにエールを！みんなでエールを！」を大会テーマに、6月7日、日曜日、射水市の太閤山ランドで開催します。募集するのは2.1キロのコースをチームで20周するフルマラソン、10周するハーフマラソン、1周するファミリー