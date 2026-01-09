1968年（昭43）創業の老舗芸能事務所・サンミュージックの創業メンバーで名誉顧問の福田時雄（ふくだ・ときお）さんが9日、亡くなった。95歳だった。福田さんは、相澤正久会長の父で17年に亡くなった創業者で初代社長、会長の秀禎さんとともにサンミュージックを立ち上げた。そして初代タレントで最高顧問の森田健作（76）松田聖子（63）桜田淳子（67）香坂みゆき（63）牧村三枝子（72）ら、サンミュージックの主要タレントの、ほ