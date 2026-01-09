中東のイランで抗議デモが拡大しています。イランでは12月末から物価高騰への抗議デモが全国に広がっており、一部は治安部隊と衝突する事態になっていて、1月8日までに子供8人を含む少なくとも45人が死亡、2000人以上が拘束されました。こうした中、通信状況などの監視団体は8日、「イラン全土でインターネットが遮断された」と発表しました。過去にもイランの当局はネットを遮断した上でデモ隊などへの弾圧を強めたことがあります