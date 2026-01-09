東京都で9日から2026年度予算編成に向けた知事査定が始まりました。都は、2026年度予算案の一般会計の総額は25年度の当初予算9兆1580億円を上回り、過去最大規模となる見通しだと発表しました。5年連続で過去最高を更新することになります。小池知事は「物価動向を確実に反映し事業を積極的に展開する」と述べました。また、都の担当者は、「色々な政策を強化し積み上がってきた金額」と説明しています。一方、歳入では、企業収益