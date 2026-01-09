1月10日から3連休ですが、低気圧が急速に発達し、12日にかけて平地でも大雪になる見込みです。この影響で新発田市では恒例のイベントが5年ぶりに中止となりました。雪に覆われた、9日朝の魚沼市。一時、視界が悪くなるほど雪の降り方が強まりました。〈除雪中の住民〉「まとまって降るからそれが大変。あまり降るとまた屋根に上がらないといけない」魚沼市や津南町では積雪が1メートルを超える中、雪下ろし中の事故も起きて