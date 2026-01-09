サッカー界では新加入選手がスタジアムでホームサポーターを前に入団会見に臨むことがあるが、時折そこでミスをしてしまう選手がいる。今週話題を呼んだのは、エクアドル1部のグアヤキル・シティFCに加入することになった39歳のベテランMFダミアン・ディアスだ。エクアドル代表でもプレイした経験を持つディアスは、これまでエクアドル国内のバルセロナSCで300試合以上をこなし、リベルタドーレスにも50試合以上出場してきた経験豊