現在モロッコで開催されているアフリカ・ネイションズカップ2025でベスト8まで勝ち進み、10日にアルジェリア代表との準々決勝を控えているナイジェリア代表。ナイジェリアは2026W杯アフリカ予選の突破に失敗し、W杯出場権を逃したばかり。それだけに今回のアフリカ・ネイションズカップでは実力を再度証明してほしいところなのだが、相変わらずチーム内では色々とトラブルがあるようだ。『BBC Sport』に所属するナイジェリアのオル