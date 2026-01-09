7日に行われたプレミアリーグ第21節でボーンマスに2-3で敗れたトッテナム。現在チームは14位に沈んでおり、指揮官トーマス・フランクへの視線は厳しくなるばかりだ。フランクは今季よりチームを指揮しているが、どうしても比較されるのが昨季限りで解任されたアンジェ・ポステコグルーだ。ポステコグルー体制の昨季はヨーロッパリーグこそ制したが、リーグでは残留ギリギリの17位まで沈んだ。フランクにはチームを前進させることが