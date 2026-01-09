今冬にドルトムントを離れ、古巣ブライトンに電撃復帰を果たしたベテランMFパスカル・グロス（34）。中盤からのゲームメイク部分において、グロスの復帰はブライトンにとって大きなプラスだろう。指揮官ファビアン・ヒュルツェラーもグロス復帰を歓迎しており、先日のマンチェスター・シティ戦では早くも先発起用している。英『Vavel』によると、ヒュルツェラーは最終ラインと前線を繋ぐ役割としてグロスに期待をかけているのだ。