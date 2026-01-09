福山市の女性などに覚醒剤などを売り渡したとして広島市に住む50代の男女が逮捕されました。覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕されたのは無職の男（58）と無職の女（56）です。中国四国厚生局麻薬取締部によると、2人は2025年10月、福山市の女性に覚醒剤約1グラムを販売するなどした疑いです。2025年11月に2人の関係先から覚醒剤約122グラムと乾燥大麻約104グラムなどを押収し、覚醒剤所持の疑いなどで3回逮捕。その後の捜査で購入