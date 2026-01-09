韓国発、鹿児島空港行きの航空機に乗り、コカインを密輸したとして、逮捕・送検されたアメリカ国籍の女性について鹿児島地検は9日付けで不起訴処分としました。9日付けで不起訴処分となったのはアメリカ国籍の女性(39)です。女性は2025年12月、韓国から鹿児島空港行きの航空機に乗り、コカイン0.14グラムを密輸したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕・送検されていました。不起訴の理由について鹿児島地検は「証拠