9月19日(土)～10月4日(日)まで愛知県内を中心に開催される、アジア大会の競技日程が発表されました。 【写真を見る】アジア大会の“競技日程”発表 注目のマラソンは男女共に9月26日に実施 開催期間は9月19日～10月4日 45の国と地域の選手が愛知・名古屋に集う ことしはスポーツイヤーと呼ばれますが、東海地方のビッグイベントと言えばアジア大会ですから、各競技の日程にも注目が集まっていました。