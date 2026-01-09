女子プロ野球の埼玉アストライア、女子日本代表で活躍した川端友紀さんがこのほど、女子硬式野球ＺＥＮＫＯＢＥＡＭＳの助監督に就任した。９日、埼玉・ふじみ野市内で行われた今年最初のミーティングであいさつ。新人４人を含む２１選手の顔を見渡しながら「技術だったり、気持ちの持ち方をいろいろと伝えていけたらと思います。気軽に話しかけてくれたらうれしいです」と柔らかな笑みを浮かべた。２０１０年に当時の女子プ