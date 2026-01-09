伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」は９日、予選２日目が行われた。村瀬月乃丞（２３＝飯塚）は１Ｒ、スタート後伸びて１コーナー３番手を奪い、まくり攻勢で進出すると、２周１コーナーで岩沼靖郎を差す速攻劇で快勝。ＧＩ初勝利を挙げ「良かった」と満面の笑みを浮かべた。「ピストンを替えたら初日と全然乗り味が違う。試走も前に詰まったし、感触は良かった。立ち上がってからの直線が初日と違って良く、大きく走