２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けた日本選手団の監督会議が９日に都内で行われ、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の選手強化本部長を務める井上康生氏は「全ての日本選手団が決まったわけではないが、着々と固まってきている。強化本部長として初めての五輪なので気が引き締まる思い」と神妙に語った。監督会議内では誹謗中傷に関する対策をＪＯＣ側が説明。ＡＩや目視でＳＮＳなどをチェックし、投稿内容にとって