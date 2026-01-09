LINEヤフーが運営する調査プラットフォーム LINEリサーチ は、全国の中学生・高校生を対象に「将来いちばんなりたい職業」や「働くことへの期待」に関する意識調査を実施し、その結果を公表した。○高校生は男女ともに「国家公務員・地方公務員」が最多調査によると、高校生では男女ともに「国家公務員・地方公務員」が1位となり、前年調査に続いてトップを維持した。男子高校生では、同率2位に「システムエンジニア・プログラマー