Ｊ３福島のカズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、現在のコンディションについて説明した。カズは保有元であるＪ２横浜ＦＣから半年の期限付き移籍で福島入り。５年ぶりにＪリーグ復帰となった中、９日に都内で入団会見を行い、自身の状態についても言及した。「去年のオフ、昨年１月のキャンプでやりたいことが、ケガできなかった。そこでやりたかったことは、この１か月でできていて非常に体は良くなっている」。その