テレビ朝日 金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』(1月9日スタート 毎週金曜23:15〜 ※一部地域を除く)の記者会見が9日、都内で行われ、松田龍平、高橋ひかる(「高」は「はしごだか」)、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研が登壇した。高橋ひかる高橋はグレーのトップスに黒のミニ丈スカートを合わせたスタイリングで登壇。すらりとした美脚をのぞかせ、会場を魅了した。今作は温泉地を舞台にしており、撮影も実