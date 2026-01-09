ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカルで俳優の松岡充と丸尾丸一郎が９日、大阪市内で行われた歌劇「Ｖｏｌ．Ｍ『ＵＭＥ―今昔不届者歌劇―』」（２月１５日から東京・サンシャイン劇場ほか）の取材会に出席した。松岡と丸尾が２０１７年に立ち上げたプロジェクト「Ｖｏｌ．Ｍ」による８年ぶりの公演だ。Ｒ−１グランプリ２０２４・王者の街裏ぴんくやシンガー・ソングライターのＢｅｖｅｒｌｙ、阪本奨悟といった、さまざま