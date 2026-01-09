ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は1月8日より、「サーモングリルフェア」を開催している。ビッグボーイ「サーモングリル&大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜(200g)」本フェアでは、脂のりの良いアトランティックサーモンを使用した「サーモングリル」を、ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」と一緒に提供する。「サーモングリル」