Zepp Healthは1月9日、1.5インチAMOLEDディスプレイを搭載したスマートウォッチ「Amazfit Active Max」を予約開始した。発売日は1月21日で、価格は28,900円。Amazfit Active MaxAmazfit Active Maxは1.5インチのAMOLED円形ディスプレイを備えたスマートウォッチ。大画面に加え480×480（323 PPI）の解像度で視認性が高く、日常的な傷や衝撃から画面を保護する強化ガラスを採用している。輝度は最大3,000nit。170以上のワークアウト