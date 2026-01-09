メ～テレ（名古屋テレビ） 9日朝、岐阜県養老町で、横断歩道を渡っていた小学生の男の子を車ではねてけがをさせたとして、69歳の男が逮捕されました。 警察によりますと、午前7時半すぎ養老町下笠の交差点で、登校するため、青信号で横断歩道を渡っていた小学5年生の男の子(10)が普通乗用車にはねられ、足を捻挫するなどのけがをしました。 警察は、通勤で普通乗用車を運転していた、パートの69歳の男を過失運