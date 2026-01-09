メ～テレ（名古屋テレビ） 通勤通学の足に使われている方も多いのではないでしょうか。近鉄の新型一般車両が9日お披露目されました。その見た目に注目です。 青と白のツートンカラーの車体。 近鉄名古屋線28年ぶりとなる新型一般車両「1A系」が、16日から運行が始まります。 その青い車体を、ホームにいた人たちも写真に収めます。 「青いなあ」(客) 「かっこよかった」(客) 「斬新だなと思っ