メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の大垣市民病院で、放射性物質「酢酸ウラニル」が入った瓶2本の行方がわからなくなっています。 大垣市民病院によりますと、所在不明となっているのは国際規制物資に指定されている放射性物質「酢酸ウラニル」の粉末あわせて17ｇが入った小瓶2本です。 「酢酸ウラニル」は電子顕微鏡の検体染色に使われていましたが、2009年以降は使用せず、キャビネットで施錠して保管していました