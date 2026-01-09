メ～テレ（名古屋テレビ） 今年秋に愛知県を中心に開かれるアジア・アジアパラ競技大会は、男子バスケットボールでスタートすることがわかりました。 組織委員会が公表した競技日程によりますと、アジア大会は、9月10日に名古屋市のIGアリーナで行われる男子バスケットボールが最初の競技で、20日に蒲郡市内で行われる男子トライアスロンで大会初のメダリストが決定します。 9月19日から23