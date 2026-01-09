岡山中央警察署 女性のコートの中にスマートフォンを差し入れ下着を撮影しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂の疑いで岡山市の会社員の男(34)が現行犯逮捕されました。男は容疑を否認しています。 警察によりますと、男は、2026年1月9日午後2時15分ごろ、岡山市北区の大型商業施設で、20代の女性に後ろから近づき、買い物かごに入れたスマホをコートに差し入れ、下着を撮影しようとした疑いが持たれて