『K-OPENランニングプロト』がさらに進化ダイハツは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』に、『K-OPEN（コペン）ランニングプロト2』を先行スタディという形で出展した。【画像】JMS出展車からさらに進化！『ダイハツK-OPENランニングプロト2』全8枚こちらはコペンの走る楽しさを未来に繋げるために『作ってみる、乗ってみる、試してみる』の精神で制作した、モータースポーツ起点の『K