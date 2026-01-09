群馬県富岡市の住宅で高齢女性が通帳などを奪われ殺害された事件で、強盗殺人などの疑いで逮捕された無職の男（55）が「盗んだのがばれたくなかったので殺した」という趣旨の供述をしていることが9日、捜査関係者への取材で分かった。