学校内で生徒が別の生徒に暴行している動画がSNS上で拡散された問題で、大分市教育委員会は9日、会見を開きました。大分市教育委員会・粟井明彦教育長「被害に遭った生徒、関係者の皆様に対して深くおわび申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」SNS上で拡散された動画には、生徒が殴る蹴るなどの暴行を加える様子が映されています。大分市教育委員会は9日午後、会見を開き、この動画は、去年7月、大分市立の中学校の校舎内で