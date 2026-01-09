サッカー・Ｊ３福島に期限付き移籍で加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、東京都内で記者会見に臨み、「１分１秒でも長くピッチに立ちたい」と決意を語った。昨季まで日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のアトレチコ鈴鹿に在籍していたため、Ｊリーグでのプレーは２０２１年以来５年ぶり。移籍の決め手について、「ＪＦＬにいて、チームが昇格しない限り、Ｊの舞台には戻れないと思っていた。やはりＪでプレーしてみ