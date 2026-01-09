日本野球機構（NPB）は9日、パ・リーグ観戦の手引書「2026年度パシフィック・リーグBLUEBOOK」の予約販売を開始したと発表した。パ6球団の全陣容や今季の記録達成候補者、現役選手の個人記録、監督通算成績などのデータや、パ・リーグ略史、年度別入場者数など様々な記録が掲載されている。B5版横296ページで価格は3300円（送料別）。予約期間は2月20日までで3月下旬に発送予定となっている。購入はNPB公式オンライ