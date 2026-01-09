山梨県で起きた山火事は、発生から32時間以上たった9日午後6時50分現在も鎮圧のめどはたっていません。8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、約32時間が経過した現在も燃え続けています。一時、火の手は山のふもとの住宅の敷地まで約100メートルの地点まで迫り、これまでに約16haが焼けたということです。9日朝から自衛隊のヘリなどが消火活動を行っていましたが、日没で活動は終了し、10